Edirne'de arazide erkek cesedi bulundu
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde arazide bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çallıdere köyü yakınlarında arazide bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler, durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa