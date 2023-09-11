Edirne'de arazide erkek cesedi bulundu

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde arazide bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.