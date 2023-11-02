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Edirne'de Aranan Şahıs Üzerinde Tarihi Eserlerle Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında aranma kaydı bulunan bir şahıs, üzerinde 14 parça tarihi eser ve motiflerin basılı olduğu kağıtlar ile yakalandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramada, demir para ve çeşitli motifler basılı kağıtlar ele geçirildi.