Edirne'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü tutuklandı

Edirne'de 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü tutuklandı
Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu A.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edirne'de 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Afganistan uyruklu A.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu A.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında arama kaydı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.K., tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
