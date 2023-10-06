Haberler ›› 3. Sayfa ›› Edirne'de Aranan 84 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Aranan 84 Şüpheli Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.