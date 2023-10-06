Edirne'de Aranan 84 Şüpheli Yakalandı
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 84 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa