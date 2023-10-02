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Edirne'de aranan 76 kişi jandarma tarafından yakalandı

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda 76 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.