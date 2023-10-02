Edirne'de aranan 76 kişi jandarma tarafından yakalandı
Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda 76 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ???????
Kaynak: AA / 3. Sayfa