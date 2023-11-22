Edirne'de araması bulunan 59 suçlu yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde farklı suçlardan araması olan 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde farklı suçlardan araması olan 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 59 şahıs yakalandı. Yakalanan 59 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE