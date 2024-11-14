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Edirne'de Apartmanda Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Edirne'de Apartmanda Yangın: Üst Katlarda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
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Edirne'de bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda oturan bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede söndürdü.

Edirne'de bir apartmanın giriş katının merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Yangın, Edirne Talatpaşa Mahallesi Karlı Pınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de bir apartmanın giriş katının merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartmanda dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar çocuğunu ve köpeğini yoğun dumanlara rağmen dışarı çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Evlerinin pencerelerinden yangının söndürüldüğü gören vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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