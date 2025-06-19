Edirne'de Apartman Yangını: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Edirne'de Apartman Yangını: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Merkez Dilaverbey Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, merdiven boşluğundaki çöplerin alev almasıyla başladı ve hızlı bir şekilde büyüyerek binayı dumanla doldurdu.

Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Dilaverbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın merdiven boşluğundaki çöpler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında bina dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince tahliye edildi. Dairelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri cenazeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu

Ünlü futbolcunun Bodrum'da ödediği hesap dudak uçuklattı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim: İran'dan sonra hedef Türkiye olacak

Canlı yayında açıkça ifade etti: İran'dan sonra hedef Türkiye'dir
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.