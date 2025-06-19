Edirne'de Apartman Yangını: 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Edirne'nin Merkez Dilaverbey Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, merdiven boşluğundaki çöplerin alev almasıyla başladı ve hızlı bir şekilde büyüyerek binayı dumanla doldurdu.
Edirne'de bir apartmanda çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Dilaverbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın merdiven boşluğundaki çöpler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında bina dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekibince tahliye edildi. Dairelere sıçramadan kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa