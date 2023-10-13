Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan olayda, B.Ş. isimli şüpheli annesini bıçaklayarak öldürdüğünü polise bildirdi. Polis ekipleri eve gittiğinde kadının bıçaklanmış halde hareketsiz olduğunu tespit etti. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
İlçede yaşayan B.Ş. (32) Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne giderek annesini öldürdüğünü söyledi.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve giden polis ekipleri B.Ş'yi (67) bıçaklanmış halde hareketsiz buldu.
Yaşamını yitirdiği belirlenen kadının çok sayıda bıçak yarası bulunan cenazesi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli B.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen B.Ş. hakimlikçe tutuklandı.