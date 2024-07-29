Edirne'de Anız Yangınında Mahalleli Büyük Korku Yaşadı

Edirne'de meydana gelen anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bidon ve kovalarla yangını söndürmeye çalışan mahalleli ise büyük korku yaşadı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Dakikalar içinde ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin mahalleye sıçramaması için vatandaşlar bidon ve kovalarla yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - EDİRNE