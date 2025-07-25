Edirne'de Anız Yangını Paniğe Neden Oldu

Edirne'de çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek evlere kadar yaklaşmasının ardından itfaiyenin müdahalesi kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde mevkiinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Kısa sürede büyüyen yangın, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. öte yandan çiftçilerde traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE