Edirne'de Anız Yangını Paniğe Neden Oldu
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızlıca büyüyerek evlere yaklaşmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır.
Edirne'de çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek evlere kadar yaklaşmasının ardından itfaiyenin müdahalesi kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde mevkiinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Kısa sürede büyüyen yangın, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan kontrol altına alındı. öte yandan çiftçilerde traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa