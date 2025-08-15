Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ahırlara ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine ve ahırlara yaklaşınca çevrede paniğe neden oldu. Yangın sırasında birçok hayvanın korkuyla bölgeden kaçtığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangına tanık olan vatandaşlar, anız yakılmaması konusunda uyarıda bulundu. - EDİRNE