DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Edirne'de Alkolün Etkisiyle Polis Kovalamacası

Edirne'de Alkolün Etkisiyle Polis Kovalamacası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de polis dur ihtarına uymayan alkolü sürücü A.B., şehir trafiğini tehlikeye atarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık kilometrelerce süren kovalamaca sonunda yakalanan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi.

Edirne'de şehir içinde polisin dur ihtarına uymayan alkolü sürücü ile polis kovalamacası saniye saniye her anı görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de şehir merkezinde uygulama yapan emniyet ekipleri şüpheli bir otomobile dur ihtarında bulundu.

A.B. idaresindeki 44 PL 488 plakalı otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak için her yolu denedi. Şehir trafiğini adeta birbirine kattan alkolü sürücü A.B., kaldırımların üzerinden, ters yönden ve defalarca polisin dur ihtarına uymayarak, diğer sürücülerin trafik güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Kilometrelerce yaşanan kovalamaca sonucu lastikleri patlayan otomobil Edirne Sana Sitesinde yakalandı. Polisler, otomobil sürücüsü A.B. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına aldı.

Sürücü A.B. alkol testinde yavaş bir nefesle alkolmetreye üfleyerek polislerin sabrını sınamaya devam etti. Yanında bulunan arkadaşının ikna etmesiyle alkolmetreye üfleyen sürücü A.B., 1.46 promil alkolü çıktı. Sürücüye yaklaşık 40 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, otomobilde 3 adet tabanca bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı

İstanbul'un en aktif suçlusu yine serbest
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.