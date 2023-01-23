Edirne'de alkolü tır sürücüsü şarampole uçtu 3. Sayfa Haberleri EDİRNE (İHA) – Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkolü tır sürücüsü şarampole girdi. EDİRNE (İHA) – Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkolü tır sürücüsü şarampole girdi. Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne- Lalapaşa yolu istikametinde meydana geldi. C. D. İdaresindeki 23 ABP 309 plakalı tır kontrolden çıkarak yolun kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan alkolmetre testinde tır sürücüsü 1.79 promil alkolü çıktı. Polis ekipleri sürücüye 4 bin 64 lira para cezası uygulayarak 6 ay ehliyetine ise el koydu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Lalapaşa Edirne 3. Sayfa Haberler

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