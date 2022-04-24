Edirne'de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı - Haberler

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Edirne'de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edirne'de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Edirne'de alkollü sürücülere yönelik yapılan uygulamayı fark eden alkollü karavan sürücüsü ceza yememek için dakikalarca telefonuyla uğraştı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de alkollü sürücülere yönelik yapılan uygulamayı fark eden alkollü karavan sürücüsü ceza yememek için dakikalarca telefonuyla uğraştı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Fatih Mahallesi Şevki Arman Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Ekipler bir karavanı durdurdu. Durdurulan karavan sürücüsüne alkolmetreye üflenmesi istendi. Alkolmetreyi gören sürücü direksiyon başından inip karavanın içinde oyalanmaya başladı. Dakikalarca telefonla konuşarak, alkolmetreye üflemedi. Telefon konuşması biten sürücü yöneltilen alkolmetre çubuğuna kuvvetli üflemeyerek, ekipleri oyalamaya çalıştı. Ekiplere zor anlar yaşatan sürücü, olay yerine arkadaşlarını çağırsa da en sonunda ceza yemekten kaçamayacağını anlayınca ikna oldu. Dakikalarca polis ekiplerine zorluk çıkartarak alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise daha önceden el konuldu. Daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyette götürüldü. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Cep Telefonu, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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