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Edirne'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye Uygulama: 9.33 Gram Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücüye Uygulama: 9.33 Gram Esrar Ele Geçirildi
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Edirne'de polis ekiplerinin motosiklet uygulamasında durdurulan bir motosikletten 9.33 gram esrar çıktı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerinin uygulama sırasında durdurduğu bir motosiklette 9.33 gram esrar ele geçirildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerinin Sarayiçi Kavşak'ta yaptığı uygulamada durdurulan bir motosikletin ön cam kısmında zulalanmış 9.33 gram esrar ele geçirildi. Sürücünün alkollü ve ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulanan sürücü, TCK 188 ile 191. maddeden ve 6136 SKM'den adli işlem yapılarak gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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