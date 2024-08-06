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Edirne'de Alkollü Tır Sürücüsü Polisi İkna Edemedi

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Edirne'de alkollü bir tır sürücüsü, polis ekiplerini ikna edemeyerek idari para cezası aldı ve ehliyetini kaybetti.

Edirne'de alkolü tır sürücüsü, idari para cezasından ve ehliyetini kaptırmamak için her yolu denedi ama polis ekiplerini ikna edemedi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Bahçelievler'den yola çıkarak Edirne'ye giriş yapan Eyüpcan Kutlu idaresindeki 33 AKV 466 plakalı tır, polis ekipleri tarafında şehrin girişinde durdurulmak istendi.

TEM Edirne otoban bağlantı yolu Kıyık girişinde bulunan polis kontrol noktasındaki işaret levhalarını ezdikten sonra polisin 'dur' ihtarına uymayan alkolü sürücü Kutlu, kontrolündeki tır, kaçmaya başladı.

Şehrin içinde kaçarak TIR ile gizlenmeye çalışan sürücü Kutlu, yoldan geçen yayalara da yol vermeyerek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Vatandaşların İhbarı üzerine takibe alınan tır, kısa süre içinde Abdi İpekçi Caddesi üzerinde sürücü Kutlu ile birlikte alındı.

Polisin yaptığı kontrolde sürücü Kutlu'ya daha önceden de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan alkolmetre testinde Sürücü Kutlu'nun 131 promil alkollü tespit edildi.

TIR sürücüsü Kutlu, ceza yememek ve ehliyeti kaptırmamak için polise dakikalarca dil döktü ve ağladı. Daha sonra babasını arayan sürücü Kutlu, babasından beklediği desteği göremedi.

Trafik polisleri sürücü Kutlu'ya trafik kurallarına uymamaktan ve alkolü araç kullanma suçundan 9 bin 450 TL para cezası uygularken, ehliyeti de 2 yıl süre ile alıkonuldu.

Ayrıca, sürücü Kutlu'nun ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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