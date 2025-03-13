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Edirne'de Alkollü Sürücüye Ceza: Ehliyeti Alındı

Edirne'de Alkollü Sürücüye Ceza: Ehliyeti Alındı
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Edirne'de seyir halindeki otomobilden başka bir araca içki şişesi fırlatan alkollü sürücü O.Y.'nin ehliyeti alındı ve para cezası uygulandı. Yapılan kontrolde 1.78 promil alkol tespit edildi.

Edirne'de seyir halindeki otomobilden başka bir otomobile içki şişesi fırlatan alkollü sürücünün ehliyetine el konularak, idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 22 AAP 599 plakalı otomobilden başka bir araca alkol şişesi fırlatıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa süre içerisinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü O.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan alkolü sürücü yakaladı.

Yapılan kontrolde sürücü 1.78 promil alkolü çıktı. Polis ekiplerince sürücünün ehliyetine el konularak, idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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