Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka otomobil ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Alkollü sürücü kazaya neden oldu: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
EDİRNE - Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Caddesi'nde, 98 promil alkollü olduğu belirlenen E.A'nın kullandığı 34 RG 2418 plakalı otomobil ile N.F'nin kullandığı 22 DP 404 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 plakalı otomobilin sürücüsü N.F. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.