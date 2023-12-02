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Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin başka otomobil ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

2 Aralık 2023 22:20 Son Güncelleme: 22:22 Abone Ol

Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alkollü sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.