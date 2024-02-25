Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil karşı şeride uçtu

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin karşı şeride uçtuğu ve bir otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Emre A.'nın kullandığı 22 DT 888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu. Reklam panosuna da çarparak zarar veren otomobil, geçtiği şeritte seyreden bir başka otomobille çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü Emre A., araçtan inip hızla kaza yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kaza yerine yakın mesafede yakalanan sürücü, tekrar kaza yerine getirildi. Sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen sürücünün yapılan ölçümde 293 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE