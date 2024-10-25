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Edirne'de Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Kazada Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Edirne'de Alkollü Sürücülerin Neden Olduğu Kazada Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti
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Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu park halindeki bir araç da hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler, her iki sürücünün alkollü olduğunu belirledi. Kaza güvenlik kamerasına kaydedildi.

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu park halindeki bir araç da hasar görürken, ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri park halindeki bir başka araca çarparak durabildi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda bulunanlar tedaviyi kabul etmezken, her iki araç sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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