Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Edirne'de Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.G. yönetimindeki 34 MNA 691 plakalı motosiklet ile İ.G. idaresindeki 22 RA 857 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü M.E.G.'nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE