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Edirne'de alkollü kamyonet sürücüsü tarihi köprüden uçtu

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Edirne'de alkollü bir kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarihi Saraçhane Köprüsü'nden düştü. Kazada hem köprü hem de sürücü zarar gördü.

Edirne'de alkollü kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla tarihi Saraçhane Köprüsü'nden uçtu. Meydana gelen kazada 573 yıllık köprü de zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki 22 ACV 286 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarihi Saraçhane Köprüsü'nden düştü. Yaşanan kaza sonucu 573 yıllık tarihi Saraçhane Köprüsü zarar gördü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Can A., tedavi edilmeyi reddetti. Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre kontrolünde ise Can A.'nın 308 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Sürücü Can A.'ya yaklaşık 11 bin Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Zarar gören 573 yıllık tarihi Saraçhane Köprüsü ile ilgili çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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