Edirne'de 94 Yaşındaki Adamın Pencereden Düşmesi Sonucu Ölümü

Edirne'de evinin penceresinden düşen yaşlı adam öldü

EDİRNE - Edirne'de oturduğu evinin penceresinden düşen 94 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Edirne 1. Murat Mahallesi 5. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 94 yaşındaki Remzi Kunduracı oturduğu apartmanın 2. katındaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde kalbi duran Kunduracı'ya kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kunduracı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.