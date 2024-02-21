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Edirne'de 90 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 90 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütüne el konuldu ve araç sürücüsü hakkında adli işlem yapıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 90 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta kaçak tütün bulundu.

Ele geçirilen 90 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.K. hakkında adli işlem yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Edirne Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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