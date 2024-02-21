Edirne'de 90 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 90 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta kaçak tütün bulundu.

Ele geçirilen 90 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.K. hakkında adli işlem yapıldı. - EDİRNE