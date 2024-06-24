Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son bir ayda yapılan çalışmalarda 16 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araç ile 870 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 16 organizatör adli makamlara sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar yediemin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Göçmen Edirne 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

 Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title