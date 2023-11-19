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Edirne'de 8 Kilogram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir şüpheliyi gözaltına aldı ve şüphelinin evinde yapılan aramada bahçede 10 paket halinde 8 kilogram kubar esrar bulundu. Şüpheli tutuklandı.