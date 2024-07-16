Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'ye bağlı Üyüklütatar köyünde yapılan denetimlerde, jandarma ekipleri tarafından 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'ye bağlı Üyüklütatar köyünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden faaliyetler çerçevesinde yurt dışına kaçmaya çalışan 8 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE