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Edirne'de 73 Bin 400 Makaron ve 8 Sigara Sarma Makinesi Ele Geçirildi

Edirne'de polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi bulundu. Aramada ayrıca 3 kilogram tütün de ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.