Edirne'de 73 Bin 400 Makaron ve 8 Sigara Sarma Makinesi Ele Geçirildi
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Edirne'de polis ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi bulundu. Aramada ayrıca 3 kilogram tütün de ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edirne'de, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 73 bin 400 makaron ve 8 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık şüphelisinin evinde arama yaptı.
Aramada 73 bin 400 makaron, 8 sigara sarma makinesi ve 3 kilogram tütün ele geçirildi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa