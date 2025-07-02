Edirne'de 70 Dekar Buğday Tarlası Yandı

Edirne'de alev alev yanan 70 dekar buğday tarlası küle dönerken, köylüler ve itfaiyeciler alevleri söndürmek için seferber oldu.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde bulunan hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın köy halkının ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 70 dekar buğday tarlası zarar gördü. - EDİRNE