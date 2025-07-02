Edirne'de 70 Dekar Buğday Tarlası Yandı

Edirne'de 70 Dekar Buğday Tarlası Yandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde yangın çıkması sonucu 70 dekar buğday tarlası küle dönerken, köylüler ve itfaiyeciler alevleri söndürmek için mücadele etti.

Edirne'de alev alev yanan 70 dekar buğday tarlası küle dönerken, köylüler ve itfaiyeciler alevleri söndürmek için seferber oldu.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde bulunan hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın köy halkının ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 70 dekar buğday tarlası zarar gördü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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