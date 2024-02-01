Edirne'de 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Edirne'de 7 farklı suçtan aranan ve 4 yıllık arama kaydı bulunan 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yapılan araştırma ve takip sonucu hakkında 7 suçtan adli makamlarca 4 yıllık arama kaydı bulunan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE