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Edirne'de 695 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de polis ekipleri, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada farklı ebatlarda 695 tarihi obje buldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.