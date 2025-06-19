Edirne'de 66 Yaşındaki Adamın Cesedi Vinçle Taşındı

Edirne'de 66 Yaşındaki Adamın Cesedi Vinçle Taşındı
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Edirne'de yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü'nün evinde cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 165 kilo olan cesedin taşınması esnasında zorluklar yaşandı ve vinç çağrılmak zorunda kalındı.

Edirne'de günler sonra evinde cansız bedeni bulunan ve yaklaşık 165 kiloya ulaşan kişinin cesedi evden vinçle çıkarıldı.

Edirne merkez Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Özülkü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesedinin taşınması esnasında sorunlar ardı ardına yaşandı.

Cesedin taşınmasında yaşanan zorluklar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vince bağlanan tabut 5'inci kata çıkarıldı. Cesedin tabuta konulmasının ardından tabut yeniden vinçle yere indirilerek, cenaze nakil aracına konuldu. Polis, Özülkü'nün ölümüyle ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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