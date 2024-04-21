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Edirne'de 6'ncı katan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

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Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi kaldığı evin 6'ncı katın balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de 6'ncı katan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

EDİRNE - Edirne'de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi kaldığı evin 6'ncı katın balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, Yancıkçı Şahin Mahallesi Umut Sokak Ayşekadın semti Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de kaldığı apartmanın 6'ncı katından düşen 21 yaşındaki G.K ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan üniversite öğrencisi G.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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