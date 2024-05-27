Edirne'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE