Edirne'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 kaçak göçmen yakalandı. Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE