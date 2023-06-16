Edirne'de 520 tarihi eser ele geçirildi

Edirne'de bir eve yapılan operasyonda 520 tarihi eser ele geçirildi.

Edirne'de bir eve yapılan operasyonda 520 tarihi eser ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde bir eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 165 sikke, 122 metal obje, 219 taş obje, 9 yüzük, 4 haç ve 1 mızrak ucu olmak üzere toplam 520 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - EDİRNE