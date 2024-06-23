Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sırasında 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sırasında 5 düzensiz göçmeni yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen muhtelif uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE