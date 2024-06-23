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Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sırasında 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sırasında 5 düzensiz göçmeni yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen muhtelif uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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