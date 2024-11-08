Edirne'de 443 Adet Sentetik Ecza Ele Ge geçirildi
Keşan ilçesinde devriye gezeren polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üst aramasında 443 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında 443 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Ercan Sokak'ta devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Ö.D.'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında, 443 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE