Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 443 Adet Sentetik Ecza Ele Ge geçirildi

Edirne'de 443 Adet Sentetik Ecza Ele Ge geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan ilçesinde devriye gezeren polis ekipleri tarafından durdurulan şahsın üst aramasında 443 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında 443 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Ercan Sokak'ta devriye görevi yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri Ö.D.'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında, 443 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu

 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi

"Kemal Bey bir başka çizgi benimsedi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 9-10 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Kasım Bornova, Karabağlar, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 8 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 75. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 82. bölüm SON BÖLÜM izle 8 Kasım Cuma! 9 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Terazi, Kova burcu yorumu! 9 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Arka Sokaklar CANLI izle! 8 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Narin'in köyündeki imamı neden açığa alındı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.