Edirne'de 4 Araçlı Zincirleme Kaza

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Edirne'de 4 Araçlı Zincirleme Kaza
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Edirne'de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

EDİRNE - Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.B. yönetimindeki 22 BF 047 plakalı otomobil ile E.Ö.'nün kullandığı 34 DZB 044 plakalı SUV araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, aynı yönde ilerleyen A.S. idaresindeki 22 ACU 005 plakalı hafif ticari araç ve S.A. yönetimindeki 34 MKV 177 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.B.'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde, çarpışmanın anı ve araçların savrularak diğer araçlara vurması görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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