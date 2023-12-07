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Edirne'de 37 Tehlikeli Madde Temini İçerikli İnternet Sitesi Çökertildi

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Edirne'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesi kapatıldı.

Edirne'de siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesi çökertildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Siber Suçlarla Mücadele çalışmalarında yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu ile uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama (Phishing), sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesinin erişime engellenerek kapatılması sağlandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Edirne Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

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