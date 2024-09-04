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Edirne'de 363 örgüt mensubu yakalandı, 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandı

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Edirne Valisi Yunus Sezer, bu yıl örgüt mensubu olarak yakalanan kişi sayısının 363 olduğunu belirterek, 31 Ağustos itibarıyla 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bu yıl örgüt mensubu olarak yakalanan kişi sayısının 363 olduğunu belirterek, 31 Ağustos itibarıyla 12 bin 791 yasa dışı göçmen yakalandığını ifade etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, düzenlenen asayiş değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Vali Sezer, il genelinde bulunan 16'sı sabit olmak üzere toplam 107 kontrol noktasında düzensiz göçmenlerle ve yasa dışı geçiş ile ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"209 organizatör tutuklandı"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Edirne'de 16'sı sabit olmak üzere 107 noktada şu anda sabit ve mobil noktalarımızda, geçici noktalarımızda göçmen kaçakçılığı ve diğer konularla ilgili olarak emniyet ve jandarmalarımız tarafından bu noktalarda çalışmalarımız devam ediyor. Gelinen noktada yüzde 85 oranında göçmen trafiği açısından bir azalma söz konusu. Bu noktada bu sene ilk sekiz aylık dönemde 209 tane organizatör sadece tutuklandı, bunlar adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere 451 organizatör yakaladık. Geçen yıla göre bu oranda tutuklamada yüzde 70 artış var. Yakalamalarda da yine yüzde 60'a yakın bir artış söz konusu. Yine bu sene araçlarla ilgili göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili çalışma da yoğun bir şekilde ortaya koyuldu. 128'i bot, 2 tanesi tekne olmak üzere toplam 655 tane araç bu sene göçmen kaçakçılığı nedeni ile yakalandı. Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Yine bir diğer verimiz göçmen kaçakçılığı değil örgüt mensupları, suça karışanlar da buradan sınır dışına kaçmak isteyenler söz konusu" dedi.

"Örgüt mensubu olarak yakaladığımız kişi sayısı 363"

Vali Sezer, "Bu sene de burada örgüt mensubu olarak yakaladığımız kişi sayısı 363. 363 kişiyi bu sene yakaladık sınırdan, hem Bulgaristan'a hem de Yunanistan'a geçmeye çalışırken. Bir diğer konumuz yakalanan göçmen sayısı. Bu sene 12 bin 791 yasa dışı göçmen 31 Ağustos itibarıyla yakalanmış durumda" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa Güncel edirne

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