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Edirne'de 300 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Oyun Konsolları Ele Geçirildi

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Edirne'de yapılan operasyonda, Kapıkule sınır kapısından çıkan bir araçta piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne'de piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule sınır kapısından çıkan R.G.Ö.'ye ait araçta yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirdi.

R.G.Ö. hakkında ele geçirilerek el konulmuş olup, olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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