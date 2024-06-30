Edirne'de 300 Bin Lira Değerinde Gümrük Kaçağı Oyun Konsolları Ele Geçirildi

Edirne'de piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule sınır kapısından çıkan R.G.Ö.'ye ait araçta yaptığı aramada piyasa değeri 300 bin lira olan gümrük kaçağı 12 oyun konsolu ele geçirdi.

R.G.Ö. hakkında ele geçirilerek el konulmuş olup, olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE