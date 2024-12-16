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Edirne'de 3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Yangın Çıkardı

Edirne'de 3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Yangın Çıkardı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 yaşındaki Y.E.Ş, evde çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Yangında iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 yaşındaki Y.E.Ş, evde çakmak oynarken yatağın tutuştururken, yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında oturan Y.E.Ş. (3), annesinin yanında olmadığı sırada odasında çakmakla oynamaya başladı. Çakmaktan çıkan ateş yatağı tutuşturdu. Odadan çıkan dumanları fark eden anne M.Y.Ş, oğlu Y.E.Ş.'yi alarak evden dışarı çıktı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmandakiler güvenlik tedbiri nedeniyle tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrasında yatak odasındaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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