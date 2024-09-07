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Edirne'de 3 Ton Uyuşturucu ve 3 Milyar Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, bu yıl 1 milyar 675 milyon lira değerinde 3 ton 360 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Edirne'de bu yıl 1 milyar 675 milyon lira değerinde 3 ton 360 kilogram uyuşturucu madde ve 3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bu sene yakalanan uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Edirne'de bu yıl içerisinde emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından önemli yakalamaların gerçekleştirildiğini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, 1 milyar 675 milyon lira değerinde 3 ton 360 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Gümrüklerde uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü ifade eden Vali Sezer, son 8 ayda 3 ton 360 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

"1 milyar 675 milyon liralık uyuşturucu yakalaması"

Bu sene özelikle emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu miktarlarından bahseden Edirne Valisi Yunus Sezer, "Son 8 ayda yakalanan uyuşturucu verileriyle ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, "1 ton 723 kilogram esrar, 505 kilogram kokain, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 6 milyon 400 bin kök kenevir, 44 kilogram metamfetamin, 28 kilogram bonzai, 325 bin adet ecstasy ve 33 bin 160 sentetik ecza ele geçirildi" dedi.

"3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzeme ele geçirilmiş"

3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzemelerin yakalandığını vurgulayan Vali Sezer, "291 kilogram altın ele geçirildi. Yine araç oto yedek parçası ve elektronik sigara ile cep telefonu dahil olmak üzere yaklaşık değeri 1 milyar 632 milyon değerinde malzeme ele geçirilmiş durumda. Bunların tüm toplam değeri 3 milyar 700 milyonluk gümrük kaçağı malzeme ele geçirilmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Bu sene 877 kişiye işlem yapıldı"

Uyuşturucuyla mücadelede konusunda bu sene 877 kişiye işlem yapıldığına değinen Vali Sezer, geçen yıla göre uyuşturucuyla mücadelede kişilere karşı yüzde 75 oranında artış olduğunu söyledi.

Vali Sezer, asayiş konularıyla ilgili de çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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