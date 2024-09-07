Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kaza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Abdurrahman Mahallesi'nde meydana gelen kazada 3 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Mahalleli, sıkışan kişileri kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kazada mahalleli gece yarısı sokağa dökülürken, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ara sokakta seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki bir otomobilde hasar gördü.

Yaşanan kazanının ardından otomobilde sıkışanların kurtarılması için mahalleli sokağa döküldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa taşındı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından otomobilin kapısı kırılarak otomobilde bulunan yolcu da sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Otomobil 3-sayfa İtfaiye trafik edirne Güncel Polis Kaza

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (7 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title