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Edirne'de 3 Katlı Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa dökerken, sağlık ekipleri vatandaşların dumandan etkilenmeden dağılmaları için anons yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangın mahalleliyi sokağa dökerken, sağlık ekipleri vatandaşların dumandan etkilenmeden dağılmaları için anons yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi Oya Sokak'ta bulunan 3 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilirken olay yerinde toplanan bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını cep telefonları ile kaydederken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

"Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz"

Etrafı kaplayan duman nedeniyle sağlık personeli, ambulanstan yaptığı anonsta, "Dumandan kaçın, zehirleneceksiniz. Her taraf duman" diyerek dumandan etkilenmemeleri için meraklı kalabalığın dağılmasını istedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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