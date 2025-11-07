Edirne'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde köylerde gerçekleştirilen denetimlerde 29 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çakmak, Saçlımüsellim, Eskiköy ve Gemici köylerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Çakmak köyü yakınlarında 3 Afganistan uyruklu, Saçlımüsellim köyünde 6 Fas uyruklu, Eskiköy köyü çevresinde 3 Afganistan, 2 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6, Gemici köyü mülki sınırlarında ise 12 Afganistan, 1 Cezayir ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 29 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE