Edirne'de 287 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Sezer, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledi. Edirne'nin sınır şehri olması nedeniyle suç örgütlerine mensup zanlıların ve hüküm giyen şüphelilerin yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak için kente geldiğini açıklayan Sezer, bu kişilerin kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti. Vali Sezer, Edirne'de son 9 ayda yakalanan bin 166 şüpheliden 287'sinin terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. - EDİRNE