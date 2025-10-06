Haberler

Edirne'de 287 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilde son 9 ayda yurtdışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Edirne'de toplam 1166 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ilde son 9 ayda yurtdışına kaçmaya çalışan 287 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Edirne Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Sezer, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledi. Edirne'nin sınır şehri olması nedeniyle suç örgütlerine mensup zanlıların ve hüküm giyen şüphelilerin yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak için kente geldiğini açıklayan Sezer, bu kişilerin kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığını ifade etti. Vali Sezer, Edirne'de son 9 ayda yakalanan bin 166 şüpheliden 287'sinin terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
