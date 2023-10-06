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Edirne'de 28 Gram Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 28 gram skunk ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.