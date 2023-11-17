Edirne'de yapılan denetimler sırasında aranması olan bir kişi Yunanistan sınırında yakalandı. Yakalanan kişinin 27 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi. Hükümlü cezaevine teslim edildi.

Edirne'de, 27 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesindeki denetimleri esnasında aranması olan bir kişiyi Yunanistan sınırında yakaladı.

Bu kişinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "yağma" ve "yaralama" suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.